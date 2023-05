Ausblick: Aus charttechnischer Sicht könne die gestrige Sitzung als typischer Konsolidierungstag gewertet werden.



Das Long-Szenario: Könnten die Notierungen wieder nach oben drehen und erneut über die 16.000er Barriere ausbrechen, sollte der Break idealerweise mit einem Schlusskurs oberhalb des 2021er August-Hochs bei 16.030 bestätigt werden. Im nächsten Schritt gelte es dann, das offene Gap vom vergangenen Mittwoch bei 16.153 vollständig zu schließen. Darüber hätten die Kurse anschließend Platz für einen Vorstoß an das 2021er November-Top bei 16.290, dem bei 16.332 das amtierende Allzeithoch folgen würde.



Das Short-Szenario: Setze sich die Konsolidierung dagegen fort und falle der DAX unter 15.900 Punkte zurück, müsste zunächst auf das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 geachtet werden. Würden die Kurse dort keinen Halt finden, dürfte die Unterstützung aus dem 2022er Februar-Top bei 15.737 und dem Vorwochentief bei 15.727 auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Notierungen dort nicht nach oben drehen, könnte es etwas tiefer zu einem Test der Auffangzone rund um das März-Hoch bei 15.706 kommen. Direkt darunter sollte dann die 50-Tage-Linie (15.693) stützend wirken. (30.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) musste am gestrigen Pfingstmontag einen Kursrückgang von 0,2% auf 15.953 Zähler verbuchen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ohne die Unterstützung der Wall Street, die am gestrigen Pfingstmontag geschlossen geblieben sei, sei auch der deutsche Leitindex nicht vom Fleck gekommen. Dabei seien die Blue Chips zunächst mit einem 80-Punkte-Gap bei 16.064 in die Sitzung gestartet und noch in der ersten halben Stunde auf das Tageshoch bei 16.080 gestiegen. Danach sei der DAX jedoch sukzessive zurückgefallen und habe im Tief bei 15.925 Punkten aufgesetzt. Mit dem Endstand bei 15.953 habe das Aktienbarometer die Verluste schließlich auf 0,2% eingedämmt.