Ausblick: Der Rückfall unter die 14.500er Barriere habe den jüngsten Aufwärtsavancen zunächst einen Riegel vorgeschoben. Zudem stecke der DAX unverändert in der kurzfristig kursbestimmenden Schiebezone fest.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite auslösen zu können, sollte es nach einem Re-Break an der 14.500er Marke möglichst auf direktem Weg auch über das aktuelle Dezember-Top bei 14.585 gehen. Sobald diese Hürde per Tagesschluss überboten werden könne, würde das April-Hoch bei 14.603 als weiterer Widerstand in den Fokus rücken. Gleichzeitig verlaufe auf diesem Niveau die obere Begrenzung der Schiebezone, sodass mit einem Ausbruch über die horizontale Eindämmungslinie weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt werden könnte. Als mögliche Anlaufstationen böten sich dabei das Juni-Hoch bei 14.709, das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 und die 15.000er Marke mit dem 2021er November-Tief bei 15.015 Punkten an.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte dagegen auf die Haltestellen bei 14.400 und 14.300 geachtet werden. Breche der DAX dort nach unten durch, würden die Kurslevels bei 14.200 und 14.150 als mögliche Unterstützungen nachrücken. Darunter warte die 14.000er Marke, der wenig tiefer bei 13.795 das Vor-Corona-Top als charttechnische Haltestelle folgen würde. Darunter sollten die 13.600er Marke und/oder der langfristige GD200 (aktuell bei 13.539) stützend wirken. (06.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Zum Start in die neue Woche hat der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) einen moderaten Kursverlust verbuchen müssen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon mit dem Opening bei 14.487 habe der DAX 42 Zähler unter dem Schlusskurs vom Freitag (14.529) notiert, aber noch vor Ablauf der ersten Handelsstunde auf das Tageshoch bei 14.507 und damit über die 14.500er Marke steigen können. In der Folge hätten sich jedoch die Abwärtstendenzen durchgesetzt, und der Index habe seine Talfahrt bis an das Tagestief bei 14.394 fortgesetzt. Von dort aus seien die Blue Chips noch einmal nach oben gedreht und zur Schlussglocke bei 14.448 (-0,6%) aus dem Handel gegangen.