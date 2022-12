Ausblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag beim Versuch, aus der kursbestimmenden Schiebezone nach oben auszubrechen gescheitert sei, würden die Kurse weiter in der neutralen Range feststecken.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sollte der DAX zunächst über 14.500 steigen und direkt im Anschluss einen Hochlauf an das Zwischenhoch vom 2. Dezember bei 14.585 lancieren, das zusammen mit der oberen Begrenzung der Schiebezone und dem April-Top bei 14.603 einen Bremsbereich bilde. Gelinge der Break (wichtig: auf Schlusskursbasis), hätten die Notierungen Platz für einen Sprint an das neue Monatshoch bei 14.676 Punkten. Darüber warte dann das Juni-Hoch bei 14.709, bevor es um das 2021er Oktober-Tief bei 14.819, die 15.000er Marke und das 2021er November-Tief bei 15.015 gehen würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt unverändert bei 14.400 zu finden, der gestern nachbörslich noch unterboten worden sei. Die nächsten Unterstützungen könnten bei 14.300 und 14.200 angetragen werden. Darunter würde das Verlaufstief vom 17. November bei 14.150 in den Fokus rücken. Sollte der DAX diesen Halt verlieren, dürfte es zu einem Test der 14.000er Marke kommen. Gehe der schief, müssten weitere Abgaben bis an das Vor-Corona-Top bei 13.795 einkalkuliert werden. Eine Etage tiefer sollte die 13.600er Marke zusammen mit dem GD200 (aktuell bei 13.559) stützend wirken. (15.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag stand für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ganz im Zeichen des Zinsentscheids der US-Notenbank, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der DAX die Gewinne vom Vortag konsolidiert, an dem die Notierungen per Schlusskurs bis an die 14.500er Marke gestiegen seien. Gestern hingegen hätten die Blue Chips schon mit der Eröffnung bei 14.454 eine kleine Lücke in den Chart gerissen, die mit dem späten Tageshoch bei 14.471 auch nicht habe geschlossen werden können. Im Tagestief sei das Aktienbarometer bis auf 14.376 und damit kurzzeitig unter die 14.400er Marke zurückgefallen. Dieses Level habe mit dem Endstand bei 14.460 (-0,3%) aber zunächst verteidigt werden können.