Ausblick: Mit dem Rücksetzer unter die 17.000er Schwelle sei der deutsche Leitindex wieder in die zuletzt dominierende Seitwärtsphase zurückgefallen.



Das Long-Szenario: Um den gestrigen Abwärtstag zu kontern, müsste der DAX im ersten Schritt über das Zwischenhoch vom 24. Januar bei 16.921 zurückkehren. Darüber sollte dann die runde 17.000er Barriere überboten werden, bevor es um den Bremsbereich bei 17.043 (Tageshoch vom Montag) bzw. 17.050 gehen würde. Oberhalb des aktuellen Allzeithochs wäre der Weg wieder frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt dagegen jetzt bereits am gestrigen Tagestief angetragen werden, das in Kombination mit dem Tief vom 1. Februar bei 16.822 Zählern sowie der 16.800er Marke eine Auffangzone bilde. Etwas tiefer sollte die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 16.738) mit dem Top vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten stützend wirken, bevor die beiden offenen Kurslücken vom 24. (untere Kante bei 16.627) und vom 22. Januar (untere Kante bei 16.555) vollständig geschlossen werden könnten. Die nächste Unterstützung wäre dann am bisherigen Jahrestief bei 16.345 Punkten zu finden. (14.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern nach unten abgedreht und mit Kursverlusten von 0,9% wieder unter die 17.000er Schwelle gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche noch auf ein neues Allzeithoch bei 17.050 gestiegen sei und zum Start in die laufende Handelswoche die historische Schlusskurs-Bestmarke auf 17.037 habe schieben können, hätten die Blue Chips am gestrigen Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Eine höher als erwartet ausgefallene US-Inflationsrate habe die Kurse unter Druck gebracht. Bei 16.987 gestartet, hätten die Notierungen ihre Verluste im Verlauf der Sitzung bis auf das Tagestief bei 16.832 ausgeweitet und seien letztlich bei 16.881 (-0,9%) aus dem Handel gegangen.