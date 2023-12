Ausblick: Nach dem Rückfall unter den Vortagsschluss habe sich die Aufwärtsdynamik im DAX zunächst etwas abgeschwächt.



Das Long-Szenario: Um sich auf der Oberseite durchzusetzen, müsste der Index jetzt oberhalb von 16.800 aus dem Handel gehen. Idealerweise sollte der Break anschließend mit einem Close über 16.837 Punkten bestätigt werden. Darüber würde dann erneut die 17.0000er Barriere mit dem Allzeithoch warten, bevor der Weg anschließend wieder frei von weiteren Widerständen wäre.



Das Short-Szenario: Falle der deutsche Leitindex dagegen per Tagesschluss unter das Zwischenhoch vom 6. Dezember bei 16.727 und unterbiete danach auch das gestrige Tagestief, müsste über einen Test des Juli-Hochs bei 16.529 und/oder des Juni-Tops bei 16.427 nachgedacht werden. Darunter würden dann das Mai-Top bei 16.332 und das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 in den Fokus rücken. Würden die heimischen Blue Chips unter dieses Level fallen, könnte eine Ausweitung des Rücksetzers in Richtung der beiden August-Tops bei 16.060 und 16.043 nicht mehr ausgeschlossen werden. Auf diesem Niveau würde sich auch die runde 16.000er Marke als ein möglicher Wendepunkt für ein Pullback anbieten. (15.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte gestern erstmals über 17.000 Punkte steigen, fiel zur Schlussglocke aber um 0,1% zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die US-Indices den FED-Leitzinsentscheid bereits am Mittwoch mit einem Kursfeuerwerk gefeiert hätten, habe der deutsche Leitindex am gestrigen Donnerstag zunächst nachgezogen. Dabei hätten die Notierungen schon zur Eröffnung bei 16.949 ein 183 Punkte breites Aufwärts-Gap in den Chart gerissen und seien wenig später auf das neue Allzeithoch bei 17.003 Punkten gestiegen. Allerdings habe sich der Index nicht oberhalb der 17.000er Barriere halten können und sei stattdessen nach der Sitzung der EZB auf das Tagestief bei 16.670 gefallen, womit das Gap direkt wieder geschlossen worden sei.