Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche mit fünf Gewinnsitzungen in Folge habe glänzen können, habe sich das Aktienbarometer am gestrigen Montag wieder etwas schwächer präsentiert. Während die Blue Chips den Handel zunächst nahezu unverändert bei 15.623 eröffnet hätten, seien die Kurse noch am Vormittag auf das Intraday-Top bei 15.659 Punkten gestiegen. In der Folge habe die Aufwärtsdynamik jedoch zunehmend nachgelassen und die Notierungen seien in die Verlustzone zurückgefallen. Im Tief habe der DAX bei 15.554 Zählern aufgesetzt.Ausblick: Der erste Kursverlust seit dem 24. März habe aus charttechnischer Sicht noch keine Relevanz, sondern könne zunächst als typische Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne verbucht werden. Das Long-Szenario: Um wieder nach oben abzudrehen, müsste der Index nun erneut über 15.600 steigen und idealerweise auch das gestrige Tageshoch - das auf den Punkt genau dem Intraday-Top vom Freitag entspreche - per Tagesschluss überbieten. Darüber würde dann das bisherige Jahreshoch bei 15.706 warten, bevor die nächste Hürde am 2022er-Februar-Top bei 15.737 zu finden wäre. Gelinge der Break, könnte es zu einem Sprint an die 16.000er-Barriere kommen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe derweil unverändert das Volumenmaximum bei 15.500/15.475 im Fokus. Würden die Kurse unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 zurückfallen, müsste mit einem Test der 15.400er-Marke gerechnet werden. Gehe der schief, könnte es zu einer Schließung der Kurslücke vom Donnerstag und einem Test von 15.300 kommen. Dieses Niveau werde dabei vom GD50 (aktuell bei 15.308) und dem Top vom 22. März bei 15.298 verstärkt. Breche der DAX dort nach unten durch, dürfte die Volumenspitze bei 15.250/15.225 noch einmal angesteuert werden. (04.04.2023/ac/a/m)