Der Dow Jones sei um +0,59%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um +0,76% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +1,12% geklettert.



Die Krise der deutschen Chemieindustrie habe Wacker Chemie voll erfasst. Der Umsatz sei im abgelaufenen Jahr um 22% auf 6,4 Mrd. EUR eingebrochen und habe damit sogar die bereits reduzierten Erwartungen verfehlt, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei im Vergleich zum Rekordjahr 2022 um 60% auf 824 Mio. EUR gesunken, prognostiziert habe Wacker zuletzt 800 bis 900 Mio. EUR. Vor allem die Krise am Bau und in der deutschen Solarindustrie spiegele sich in den Zahlen wider.



Der Industriedienstleister Bilfinger habe im Geschäftsjahr 2023 dank größerer Gewinne aus Immobilienverkäufen eine höhere Marge erzielt als erwartet. Die operative Ergebnismarge (EBITDA) werde voraussichtlich bei 4,3% liegen und damit die prognostizierte Spanne von 3,8 bis 4,1% übertreffen. Den Umsatz erwarte Bilfinger innerhalb seiner Prognose von 4,3 bis 4,6 Mrd. EUR. An seinen Mittelfristzielen halte der Konzern fest.



Ein Gericht in Hongkong habe die Abwicklung des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande Group angeordnet. "Genug ist genug", so Richterin Chan. Evergrande werde in Ermangelung eines "konkreten" Restrukturierungsplans abgewickelt. Der Konzern habe mehr als 18 Monate lang keine effektive Kommunikation oder Lösungen angeboten. Evergrande, das mit mehr als 300 Mrd. USD am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt, sei Ende 2021 mit seinen Auslandsschulden in Verzug geraten und zum Symbol der Schuldenkrise im chinesischen Immobiliensektor geworden.



Der EUR sei durch Spekulationen auf Leitzinssenkungen durch die EZB auf einer der nächsten Ratssitzungen belastet worden.



Die Ölpreise hätten eine Gegenbewegung nach den jüngsten deutlichen Kursgewinnen (+5 USD) in der vergangenen Woche gesehen. (30.01.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schwacher Wochenstart auch für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ), so die Analysten der Nord LB.Grund: Bayer ( ISIN DE000BAY0017 WKN BAY001 ) habe den ganzen DAX nach unten gezogen, nachdem die Bayer-Aktie über 6% verloren habe. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe bei den Glyphosat-Prozessen in den USA erneut eine Niederlage einstecken müssen und solle Schadenersatz und Strafen in Höhe von 2,25 Mrd. USD zahlen.Der DAX sei um -0,12%, der MDAX um -0,28% und der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um -0,48% gefallen.