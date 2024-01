Ausblick: Der deutsche Leitindex stecke weiterhin in einer Schiebezone rund um 16.700 fest.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der DAX zunächst per Tagesschluss über das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 steigen. Danach bzw. zur Bestätigung sollte auch die 16.800er Marke mit dem Top vom 12. Dezember bei 16.837 überboten werden, damit sich ein Anstieg an das Zwischenhoch vom 2. Januar bei 16.963 bzw. an die 17.000er Barriere mit dem Allzeithoch vom 14. Dezember bei 17.003 entwickeln könnte. Oberhalb des aktuellen Rekordhochs wäre der Weg dann frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne die erste Haltestelle - wie schon in der Vorwoche - am Juli-Hoch bei 16.529 angetragen werden. Sollte der DAX auf Schlusskursbasis unter diesen Halt fallen, könnte es zu einem Test des aktuellen Januar-Tiefs bei 16.449 bzw. des Juni-Tops bei 16.427 kommen. Die nächsten Unterstützungen wären anschließend am Mai-Top bei 16.332 sowie am Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 zu finden. Darunter könnte ein Rückfall an die beiden August-Tops bei 16.060 bzw. 16.043 und/oder an die 16.000er Schwelle nicht mehr ausgeschlossen werden. (16.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Montag um 0,5% auf einen Endstand bei 16.622 Zähler zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ohne die Unterstützung der Wall Street - in den USA seien die Börsen gestern feiertagsbedingt geschlossen geblieben - habe der deutsche Leitindex einen schwachen Wochenstart aufs Parkett gelegt. Dabei seien die heimischen Blue Chips zunächst mit leichten Gewinnen bei 16.723 in den Handel gestartet (Schlusskurs vom Freitag bei 16.705) und direkt nach der Eröffnung auf das frühe Tageshoch bei 16.736 gestiegen. Danach seien die Kurse jedoch nach unten gedreht und seien am Nachmittag auf das Tagestief bei 16.609 Punkten gefallen, bevor die Sitzung bei 16.622 beendet worden sei.