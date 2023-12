Ausblick: Mit dem gestrigen Konsolidierungstag habe der DAX die zuvor laufende Jahresend-Rally vorerst unterbrochen.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stehe jetzt das Zwischenhoch vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten im Fokus, das gestern unterboten worden sei. Darüber habe sich im Bereich von 16.800 Punkten ein Widerstand herausgebildet, den der deutsche Leitindex überwinden sollte. Gelinge der Break auf Schlusskursbasis, müsste es zur Bestätigung auch über das Top vom vergangenen Dienstag bei 16.837 Punkten gehen. Oberhalb dieses Levels hätten die Kurse dann Platz für einen Sprint an die 17.000er Barriere, die zusammen mit dem amtierenden Allzeithoch bei 17.003 Punkten eine markante Hürde bilde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt nun bei 16.600 Punkten vorgemerkt werden, darunter sollten das Juli-Hoch bei 16.529 Punkten und das Juni-Top bei 16.427 Punkten stützend wirken. Würden die Kurse unter diese Haltestellen zurückfallen, könnte das Mai-Top bei 16.332 Punkten und/oder das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 angesteuert werden. Würden die Notierungen dort nicht nach oben drehen, könnte es zu einem Rücksetzer bis an die beiden August-Tops bei 16.060 Punkten und 16.043 Punkten bzw. an die 16.000er Marke kommen. (19.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte zum Start in die Weihnachtswoche mit einem Minus von 0,6% nicht an die Rekordjagd der vergangenen Wochen anknüpfen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am vergangenen Freitag keine neuen Impulse freigesetzt habe, hätten die Blue Chips gestern den Rückzug angetreten. Bei 16.684 Punkten mit ersten Verlusten in den Handel gestartet (Schlusskurs vom Freitag bei 16.751 Punkten), habe sich der Index zunächst noch auf das Tageshoch bei 16.744 Punkten schieben können. Dort hätten die Notierungen jedoch wieder nach unten abgedreht und seien im weiteren Verlauf auf das späte Tagestief bei 16.625 Punkten zurückgefallen, bevor die Sitzung bei 16.651 Punkten beendet worden sei.