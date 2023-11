Der DAX dürfte im Bereich seiner 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend bei 15.046 Punkten in den Handel starten. Charttechnisch betrachtet müsste der heimische Leitindex seinen Abwärtstrend bei 15.250 Punkten, besser noch auch den GD50 bei 15.370 Zählern überwinden, um weiteres Potenzial freizusetzen. Darüber verlaufe ein weiterer Widerstand in Form der 200-Tage-Linie bei 15.640 Punkten.



Handelsdaten aus China seien schwach ausgefallen, der Außenhandel sei im Oktober deutlich geschrumpft. Die Börsen im Reich der Mitte hätten nachgegeben, wie auch die meisten anderen Handelsplätze in Asien. Australiens Notenbank habe zudem den Leitzins angehoben. Insgesamt würden derzeit an den globalen Märkten die jüngsten Hoffnungen auf weniger Belastungen durch Zinsen nicht weiter genährt.



Zu den Unternehmen, denen besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden dürfte, würden Daimler Truck nach den Q3-Zahlen zählen. Richtig Fahrt aufnehmen werde die Berichtssaison im DAX dann ab morgen. Ob die anstehenden Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten das Zeug hätten, dass der DAX seine Aufwärtsbewegung fortsetze, bleibe abzuwarten. Mit Blick auf den bisherigen Verlauf der Berichtssaison sei dieses Szenario aber nicht auszuschließen. (07.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX wird am Dienstag an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt anknüpfen, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Der heimische Leitindex dürfte nach der starken Erholungsrally in der Vorwoche damit vorerst weiter im Konsolidierungsmodus bleiben. Die Vorgaben aus Übersee würden verhalten ausfallen. Weitere Impulse dürften die Berichtssaison und frische Analystenstimmen liefern.