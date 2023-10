Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte sich seit dem dritten großen Verfallstermin für Derivate (15.09.) passend um 1.000 Punkte nach unten entwickelt und dabei das 100%-measuring Ziel bei 14.963 im vorgesehenen Preis-Zeit-Fenster bis 05.10.23 erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Die Gegenreaktion sei prompt als Anstieg von 14.950 bis ca. 15.300 gekommen.Die "Börsenampel" sei unter 15.450 noch auf "ROT" geschaltet, wobei man seit drei Handelstagen eher darauf spekulieren sollte, dass sich der DAX Richtung 15.450 entwickle, da das Abwärtsziel 14.963 erreicht worden sei. Den DAX über 15.450 zu hieven scheine nach gängigen Chartmodellen vorerst nicht leicht zu sein. Der DAX beginne heute schwächer (15.162 vs. Schlusskurs 15.230), bleibe über 15.040/15.030 im untergeordneten Aufwärtstrend. Oberhalb von 15.040 bestünden Anstiegschancen bis 15.194 (PP) und 15.234 (EMA200/h1). BÄRISCH: Bleibe der DAX an den Widerständen bei 15.194/15.234 stecken und falle im Anschluss oder direkt unter 15.030, so wären heute 14.940 sowie 14.840/14.820 erreichbar. (09.10.2023/ac/a/m)