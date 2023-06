Ausblick: Mit dem gestrigen Wochenauftakt habe der DAX zunächst einen Teil der vorangegangenen Kursgewinne konsolidiert.



Das Long-Szenario: Könne der Index wieder nach oben drehen, müsste es zunächst über das alte 2021er November-Top bei 16.290 gehen. Darüber würde der deutsche Leitindex bei 16.332/16.336 auf den nächsten Bremsbereich treffen, bevor das offene Gap vom Vortag geschlossen werden könnte und das amtierende Allzeithoch bei 16.427 in den Fokus rücken würde. Gelinge der Sprung auf eine neue Rekordmarke, wäre der Weg anschließend zunächst frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen nun an der ehemaligen Kante der Kurslücke vom 24. Mai bei 16.153 zu finden. Würden die Blue Chips diese Unterstützung verlieren, müsste ein Rückfall an die Auffangzone zwischen dem 2021er August-Top bei 16.030 und der 16.000er Barriere einkalkuliert werden. Sollte der DAX per Tagesschluss unter die runde Tausender-Marke fallen, dürfte im nächsten Schritt das offene Gap vom vergangenen Montag bei 15.950 geschlossen werden. Komme es auf diesem Niveau nicht zu einem Turnaround, wäre ein Test der Haltezone um 15.900 Punkte danach nicht auszuschließen. (20.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX musste zum Start in die neue Woche Abgaben von 1% auf einen Endstand bei 16.201 Punkten verbuchen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ohne die Unterstützung der Wall Street - an den US-Börsen habe am gestrigen Montag feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden - sei der deutsche Leitindex schwächer in die neue Woche gestartet. Schon zum Opening bei 16.272 hätten die Blue Chips ein 86 Punkte breites Abwärts-Gap in den Chart gerissen (Schlusskurs vom Freitag bei 16.358), das mit dem wenig später erzielten Tageshoch bei 16.302 auch nicht habe geschlossen werden können. Stattdessen seien die Notierungen nach unten gedreht und sukzessive bis auf das Tagestief bei 16.190 zurückgefallen.