Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.950 habe der DAX, dessen Kursspanne am Freitag lediglich 74 Punkte betragen habe, die vorangegangene Konsolidierung um einen weiteren Tag verlängert.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste der deutsche Leitindex im ersten Schritt (und per Tagesschluss) über 16.000 Punkte steigen und den Re-Break mit einem Sprung über das 2021er August-Top bei 16.030 bestätigen. Könne anschließend auch die offene Kurslücke vom 24. Mai bei 16.153 vollständig geschlossen werden, dürfte sich danach weiteres Aufwärtspotenzial bis zum alten Rekordhoch bei 16.290 bzw. bis an das aktuelle Allzeithoch bei 16.332 eröffnen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt unverändert bei 15.900 angetragen werden, darunter sollten zunächst der kurzfristige GD50 (aktuell bei 15.849) und danach das Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 stützend wirken. Komme es indes zu einem größeren Rücksetzer, müsste ein Rutsch an die Auffangzone zwischen 15.737 (= 2022er-Februar-Hoch) und 15.727 (= Zwischentief vom 25. Mai) einkalkuliert werden. Die nächsten Unterstützungen wären im Anschluss am März-Top bei 15.706 bzw. am Verlaufstief vom 31. Mai bei 15.629 Punkten zu finden. (12.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Freitag mit einem Minus von 0,3% und einem Schlusskurs bei 15.950 ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe in der ersten vollständigen Juni-Woche keinen Boden gutmachen können. Per Saldo hätten die Blue Chips 0,6% abgegeben und damit auch auf Wochensicht den Rückfall unter die 16.000er Barriere bestätigt. Am Freitag seien die Notierungen dabei zunächst bei 15.993 mit marginalen Gewinnen in den Handel (Vortagsschluss 15.990) gestartet und wenig später auf das Tageshoch bei 15.999 Zählern gestiegen. Im Anschluss seien die Kurse jedoch in die Verlustzone zurückgefallen und auf das Tagestief bei 15.925 abgesackt.