Ausblick: Nach den Gewinnen in der Vorwoche könne die gestrige Sitzung als klassischer Konsolidierungstag gewertet werden.



Das Long-Szenario: Um wieder nach oben durchzustarten, müsste der DAX im ersten Schritt über das Tageshoch steigen, mit dem das offene Gap vom 20. Juni gestern vollständig habe geschlossen werden können. Darüber würden die alten Rekordmarken bei 16.290 Punkten und 16.332 Punkten bzw. 16.336 Punkten in den Fokus rücken würden. Sobald die Notierungen oberhalb dieses Levels aus dem Handel gehen würden, könnte es bei 16.358 Punkten zur Schließung der nächsten Kurslücke kommen. Danach würden sich die Blicke auf das aktuelle Allzeithoch bei 16.427 Punkten richten.



Das Short-Szenario: Falle der DAX hingegen weiter zurück, sollte zunächst auf die Auffangzone aus dem 2021er August-Top (16.030 Punkte) und der 16.000er Barriere geachtet werden. Würden die Kurse auf Schlusskursbasis unter die runde Tausender-Marke rutschen, könnte dabei auch die 50-Tage-Linie unterboten werden, die aktuell bei 15.975 Punkten verlaufe. Darunter ließe sich der nächste Halt an der 15.900er Schwelle antragen. Unterhalb dieses Niveaus wäre eine weitere Unterstützung im Bereich von 15.827/15.800 Punkten zu finden, bevor über eine Ausweitung der Verkäufe bis an das März-Top (15.706 Punkte) bzw. den GD100 (15.701 Punkte) nachgedacht werden müsste. (04.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ist gestern mit Verlusten (-0,4%) in den neuen Monat gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für den DAX habe es zum 35. Geburtstag keine Blumen gegeben - der Leitindex, der am 1. Juli 1988 eingeführt worden sei, sei am Montag um 0,4% auf 16.081 Punkte zurückgefallen. Dabei hätten die heimischen Blue Chips den Handelstag zunächst im Plus bei 16.188 Punkten eröffnet (Schlusskurs vom Freitag bei 16.148 Punkten) und seien im Anschluss auf das Tageshoch bei 16.209 Punkten gestiegen. Danach hätten die Kurse jedoch nach unten abgedreht und seien in die Verlustzone zurückgefallen. Im Tief sei das Aktienbarometer bis auf 16.070 Punkte abgesackt und nur wenig höher über die Ziellinie gegangen.