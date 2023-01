Am Mittwoch stehe zudem die Veröffentlichung der Pkw-Neuzulassungszahlen in Deutschland für Dezember auf der Agenda. Damit würden die Autobauer um Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche & Co (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) in den Fokus rücken.



Im Blickpunkt stehe am Montag zudem CEWE. Dem Fotodienstleister bleibe der zermürbende Führungsstreit auch im neuen Jahr erhalten. Wie der Vorstand der Neumüller Cewe Color Stiftung am Sonntag mitgeteilt habe, hätten zwei rechtliche Gutachten ergeben, dass die Abstimmung über die Mitgliedschaft von Rolf Hollander im Kuratorium für weitere vier Jahre und ebenso über seine Funktion als Vorsitzender nicht die nach der Satzung notwendige Mehrheit erreicht habe. Zweifel an der Bestellung habe der Vorstand bereits Ende November geäußert.



In New York habe der Aktienmarkt am letzten Handelstag eines enttäuschenden Börsenjahres etwas schwächer geschlossen. Als hätten die Anleger am Freitag doch noch Plus-Vorzeichen sehen wollen, hätten die Indices ihre im Verlauf deutlichen Verluste zum Handelsschluss fast noch wettgemacht.



Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN US260566104/ WKN 969420) habe letztlich 0,22 Prozent auf 33.147,25 Punkte verloren. Der marktbreite S&P 500 habe um 0,25 Prozent auf 3.839,50 Punkte nachgegeben. Beim technologielastigen NASDAQ 100 habe sich der Abschlag am Ende des Tages nur noch auf 0,10 Prozent auf 10.939,76 Zähler belaufen. Alle drei Indices hätten im Monat Dezember hohe Verluste verbucht, allein der NASDAQ 100 sei um gut neun Prozent abgerutscht.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am ersten Börsentag des neuen Jahres zeichnet sich für den DAX ein schwacher Auftakt ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Montag taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex 0,36 Prozent niedriger auf 13.873 Punkte. Trotz der leichten Kursverluste dürfte der Handel aber ruhig starten, denn nachrichtlich habe die Tagesagenda zunächst wenig zu bieten.Auch von den Weltbörsen würden keine großen Impulse kommen, weil viele noch einen Tag pausieren würden. So auch die tonangebende Wall Street, die erst am Dienstag den Handel wieder aufnehmen werde. Auch in Australien, China, Japan und Großbritannien werde am Montag noch nicht gehandelt. In den kommenden Tagen und Wochen werde sich dann zeigen, ob die Hoffnung vieler Anleger, dass 2023 nach einem DAX-Verlust von rund zwölf Prozent im vergangenen Jahr besser werden könnte, bewahrheite.