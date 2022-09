Chinas Außenhandel habe überraschend an Schwung verloren. Die Ausfuhren hätten im August in US-Dollar berechnet nur noch mit einem Plus von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt, wie der chinesische Zoll am Mittwoch in Peking berichtet habe. Experten hätten ein zweistelliges Wachstum erwartet, nachdem die Exporte im Juli noch um 18 Prozent gestiegen seien.



Als Gründe sei auf die nachlassende globale Nachfrage wegen des Anstiegs der Inflation und der Energiepreise verwiesen worden. Genannt worden seien auch die Störungen der Produktion in China durch Lockdowns infolge der Null-Covid-Strategie sowie Energieengpässe durch Hitze.



Was bedeute das für den DAX? Der Leitindex bleibe trotz eines kurzfristigen Aufbäumens am Vortag im übergeordneten Abwärtsmodus. "Das gestrige Tageshoch bei 12.928 ist sogar ein deutliches Indiz dafür. Es entspricht punktgenau der oberen Trendlinie dieses Abwärtsmodus", so Chartexperte Martin Utschneider von Donner & Reuschel." Der primäre Fokus liege damit weiter auf der Support-Area bei 12.604 Zählern sowie dem nächstgelegenen Widerstand bei 12.928 Punkten.



Die wichtigsten US-Indices hätten sich am Dienstag mit neuerlichen Tiefstständen seit Mitte Juli aus dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende zurückgemeldet. Die überraschend gute Stimmung im US-Dienstleistungssektor habe dafür gesorgt, dass die Anleger einen konsequenten Straffungskurs der Geldpolitik der US-Notenbank erwartet hätten. Die Anleiherenditen seien entsprechend massiv angezogen.