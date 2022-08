Die US-Aktienmärkte hätten am Mittwoch nur kurzzeitig und geringfügig auf das Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung reagiert und schwächer geschlossen. Der Dow Jones Industrial sei im Tagesverlauf immer wieder um die Marke von 34.000 Punkten gependelt und habe letztlich 0,50 Prozent auf 33.980,32 Punkte verloren. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei um 0,72 Prozent auf 4.274,04 Punkte gesunken. Der technologielastige und zinssensible NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe 1,21 Prozent auf 13.470,86 Zähler eingebüßt.



Die wichtigsten Börsen Asiens seien am Donnerstag unter Druck geraten. Inflations- und Konjunktursorgen würden wieder stärker in den Fokus rückten, nachdem Anleger diese zuletzt ein Stück ignoriert hätten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei kurz vor dem Handelsende um fast ein Prozent gefallen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der Sonderverwaltungszone Hongkong sei um gut ein halbes Prozent gesunken und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands habe rund ein Prozent eingebüßt.



Auf der Terminseite sei es am Donnerstag relativ ruhig. Es würden wieder einige Quartalsberichte veröffentlicht - unter anderem von Meyer Burger, Geberit, Zur Rose, HELLA, SLM Solutions und Global Fashion Group. Am Nachmittag werde außerdem der Philadelphia-FED-Index für August veröffentlicht. Am heutigen Donnerstag werde zudem die Bekanntgabe von weiteren Umlagen auf den Gaspreis erwartet. Die Höhe dieser Gasspeicherumlage sowie der Regelenergieumlage solle an diesem Donnerstag bekanntgegeben werden, wie Trading Hub Europe (THE) - ein Gemeinschaftsunternehmen der Ferngas-Netzbetreiber - auf Anfrage mitgeteilt habe.



(Mit Material von dpa-AFX) (18.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte sich am Donnerstag nach seinem Rücksetzer am Vortag zunächst einmal fangen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 13.640 Punkte, nachdem er am Vortag nach einer einwöchigen Gewinnstrecke auf dem Weg zur 14.000-Punkte-Marke gescheitert sei.