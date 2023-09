Nächster Termin für die planmäßige Index-Überprüfung in der DAX-Familie sei der 5. Dezember 2023.



Ebenfalls zum 18. September würden folgende Änderungen im EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145 / WKN 965814) wirksam: rein: Saint Gobain S.A. (ISIN FR0000125007 / WKN 872087), Ferrari N.V. (ISIN NL0011585146 / WKN A2ACKK) - raus: Vonovia SE (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J), CRH PLC (ISIN IE0001827041 / WKN 864684)



Auch die Wall Street sei am Dienstag zurückhaltend in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones sei um -0,68%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,43% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -0,08% gefallen.



Nach zahlreichen Kundenbeschwerden nehme die Finanzaufsicht BaFin die Postbank ins Visier und erteile eine Rüge. Sie beobachte eine "erhebliche Beeinträchtigung bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der Postbank", habe die BaFin mitgeteilt. Die Rüge habe gestern den Aktienkurs der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) belastet, zu der die Postbank gehöre.



Beflügelt durch die Verlängerung der Förderkürzung Saudi-Arabiens bis zum Jahresende hätten die Ölpreise weiter zugelegt. Nach immer deutlicher werdenden Anzeichen für eine Zinspause der EZB in der kommenden Woche habe der Euro merklich gegenüber dem US-Dollar verloren. (06.09.2023/ac/a/m)







