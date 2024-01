Auf Unternehmensseite stünden einige Quartalsberichte im Blickpunkt. Neben CropEnergies habe am Morgen berichtet auch Redcare Pharmacy. Die Online-Apotheke habe dabei die Umsatzerwartungen ertreffen können. Nordex könne weitere Aufträge vermelden - diesmal von UKA aus Deutschland.



Zudem stünden einige Analysteneinschätzungen im Blickfeld. Bernstein habe das Ziel für Symrise von 103 auf 108 Euro angehoben. Die UBS bestätige nach Aussagen zur Umsatzerwartung des Unternehmens die "neutral"-Einschätzugn von BioNTech und das Kursziel von 110 Euro. Die HSBC stufe derweil Sartorius von "hold" auf "buy" hoch und erhöhe das Kursziel von 300 auf 370 Euro. Stifel habe Bayer von "buy" auf "hold" und das Kursziel für die Aktie von 68 auf 42 Euro gesenkt.



In den USA seien der Dow Jones und der S&P 500 am Dienstag mit einem Minus von 0,4 beziehungsweise 0,2 Prozent aus dem Handel gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 hingegen habe um 0,2 Prozent auf 16.678,70 Punkte zulegen können.



Die wichtigsten asiatischen Börsen hätten sich am Morgen erneut uneinheitlich präsentiert. Währen der japanische Leitindex Nikkei 225 um zwei Prozent nach oben geklettert sei, seien der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen und der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,3 respektive um 0,7 Prozent gefallen. (10.01.2024/ac/a/m)







Dem DAX ist am Dienstag etwas der Schwung ausgegangen. Schwache Industriedaten aus Deutschland hätten auf die Stimmung gedrückt. Am Ende sei der deutsche Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 16.688,36 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Mittwoch dürfte er vor wichtigen US-Inflationsdaten am Donnerstag schwächer tendieren. Der Broker IG taxiere den DAX rund zwei Stunden vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent tiefer auf 16.648 Punkte.