Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war übergeordnet seit 1. Oktober in einer langgestreckten Jahresschlussanstiegsphase, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Anstiegsdynamik habe bereits seit 11. November spürbar nachgelassen, die Kauflaune sei verflogen. Ein ganzer Range-Monat liege schon hinter dem DAX. Gestern habe es eine Entladung gegeben, die Range sei bei 14.150 nach unten verlassen worden.



Es habe geheißen: "Die Wahrscheinlichkeit für einen Rücklauf zu ca. 14.150 ist aktuell noch recht hoch, die Wahrscheinlichkeit für den direkten Ausbruch über 14.570 ist nach meiner Einschätzung niedriger." Der DAX sei gestern tatsächlich von 14.460 bis 14.150 gefallen, doch das habe nicht gereicht, es seien im Tief sogar DAX-Kurse unter 14.000 markiert worden. Es gebe heute die Wahrscheinlichkeit weiterer Tiefs, zum Beispiel bei ca. 13.800/13.750, in Höhe des Pre-Pandemie-Hochs und der exp. 200-Tage-Linie (EMA200). Zum großen Derivate-Verfall um 13 Uhr dürfte sich der DAX in vielen nahe 14.000 aufhalten. Wie gehe es insgesamt weiter? (16.12.2022/ac/a/m)



