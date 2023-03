Am Morgen noch hätten die schwachen Vorgaben aus den USA den DAX auf 15.524 abrutschen lassen. Doch in der Zwischenzeit habe sich der Blue-Chip-Index gut erholt, was insbesondere auf die Indexschwergewichte Bayer und Siemens zurückzuführen sei.



Aus technischer Sicht komme es darauf an, dass der DAX auf Schlusskursbasis nicht unter 15.500 rutsche. Solange er sich darüber behaupten könne, stünden die Chartampeln auf Grün. Ein neues Kaufsignal entstünde bei Kursen oberhalb von 15.680.



Der heutige Handelstag - sollte er auf diesem Niveau enden - sei ein starkes Signal für die Bullen. Offensichtlich hätten viele Anleger das Zinsgespenst verdrängt und sich auf den Markt fokussiert, der günstiger bewertet sei. (08.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zeigt sich auch am Mittwoch viel robuster als der amerikanische, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".45 Minuten vor Handelseröffnung in New York notiere der DAX bei etwa 15.635 und damit ein halbes Prozent höher als am Vortag. Der Schock, den FED-Chef Powell am Dienstag verbreitet habe, scheine schon wieder vergessen.