Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten sieben Handelstage bewegten sich die deutschen Standardwerte in einer überaus engen Handelsspanne zwischen 16.822 und 17.005 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX Die obere Begrenzung habe dabei bestens mit dem ehemaligen Rekordhoch vom Dezember bei 17.003 Punkten harmoniert. Mit anderen Worten: In den letzten Wochen habe das Aktienbarometer immer wieder die 17.000er-Marke getestet. Gestern Nachmittag sei dann ein erneuter Rallyversuch gefolgt, der beim DAX® ein neues Allzeithoch (17.050 Punkte) und erstmals einen Schlusskurs oberhalb von 17.000 Punkten gebracht habe. Anlegerinnen und Anleger könnten somit gleichzeitig von der Auflösung der jüngsten Schiebezone ausgehen, welche rein rechnerisch ein Anschlusspotenzial von 200 Punkten bereithalte. Im "uncharted territory" jenseits der alten Rekordstände definiere eine Fibonacci Projektion der jüngsten Atempause (17.410 Punkte) ein weiteres Anlaufziel. Unter Money Management-Aspekten gelte es dagegen, das jüngste "swing low" vom 1. Februar bei 16.822 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. Entsprechend können Investorinnen und Investoren dieses Level als Stopp-Loss heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (07.02.2024/ac/a/m)