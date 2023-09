Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag hatte der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) einen lehrbuchmäßigen "Hammer" ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit diesem Candlestick-Umkehrmuster habe das Aktienbarometer nochmals die Bedeutung der Unterstützungen bei rund 15.600 Punkten unterstrichen. Letztlich markiere dieses Level aber lediglich den Auftakt zur entscheidenden Haltezone aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.489 Punkten) und den Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten. Erst unterhalb dieser wohlbekannten Schlüsselzone würde die aktuelle Seitwärtsphase in eine obere Umkehr umschlagen. Wichtige Marken auf der Oberseite seien indes der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 15.918 Punkten) bzw. vor allem die jüngsten Erholungshochs bei 16.043/16.060 Punkten. Gelinge der Sprung über die zuletzt genannten Hürden, könnten Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung seit Anfang August als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretieren. Ein derartiger Befreiungsschlag dürfte dem DAX® nochmals die Perspektive eines neuen Anlaufs auf das bisherige Rekordlevel bei 16.529 Punkten geben. Gestern haben die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zudem versucht, dem September etwas den Schrecken zu nehmen. Schließlich würden die deutschen Standardwerte in 89% aller Fälle zum Jahresultimo deutlich über dem Septembertief notieren. (12.09.2023/ac/a/m)