Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX zeigte 2 Stabilisierungskerzen in der Nähe von 15.800, am Donnerstag wie auch am Freitag, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Markante DAX Luntenkerzen nach über 700 Punkten Abverkauf, die "BIGS" würden was vorbereiten.Ein DAX Abwärtsabschnitt, nach zuvor massiver Bullenfalle an der oberen Schlüsselstelle des Jahres (Fehlausbruch bei 16.290+x), könnte also zu Ende gegangen sein oder zeitnah zu Ende gehen. In diesem Fall, der auch favorisiert werde, steige der DAX bald bis zu 16.240/16.245, aber kaum über 16.290. Es sei aber nicht ratsam, die Tatsache zu ignorieren, dass schon bei 15.992/16.028 ein klares Widerstandscluster aus "Kijun" und "Wolke" sowie die runde 16.000 warten würden. Somit gelte, dass erst über 16.028 der Weg zu 16.240/16.245 frei sein werde. Unter 15.992/16.028 könnte der DAX es auch bei kleineren Rebounds mit Hochs bei 15.992/16.000 belassen. (07.08.2023/ac/a/m)