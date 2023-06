Ausblick: Durch den scharfen Rücksetzer sei der DAX unter die 50-Tage-Linie und das März-Top zurückgefallen. Auf Monatssicht habe das Aktienbarometer dabei 1,6% an Wert verloren.



Das Long-Szenario: Um den vorherrschenden Abwärtsdruck umzukehren, müsste der DAX im ersten Schritt wieder über das März-Top bei 15.706 und den GD50 (aktuell bei 15.730) steigen, die idealerweise per Tagesschluss überboten werden sollten. Oberhalb dieses Bremsbereichs wäre dann ein Anstieg über das Vorwochentief (15.727) bzw. das 2022er Februar-Top bei 15.737 möglich, bevor das Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 und die 15.900er Marke als nächste Hürden infrage kämen.



Das Short-Szenario: Setze sich die Verlustserie - alle drei Sitzungen in dieser Woche hätten bislang im Minus geendet - hingegen mit Notierungen unterhalb von 15.629 fort, müsste bereits auf das Volumenmaximum geachtet werden, das unverändert zwischen 15.525 und 15.500 zu finden sei. Breche der DAX am Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 nach unten durch, dürfte es zu einem Test der 100-Tage-Linie (15.493) kommen. Darunter würde die Kurslücke vom 30. März in den Fokus rücken, die zwischen 15.425 und 15.329 im Chart klaffe. (01.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) musste zum Monatsende ein Minus von 1,5% verbuchen und fiel damit unter einen markanten Halt zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die im DAX zuletzt kursbestimmende Abwärtsbewegung habe sich am gestrigen Mittwoch verschärft. Schon zur Eröffnung bei 15.757 hätten die heimischen Blue Chips eine 152 Punkte breite Abwärtslücke in den Chart gerissen, hätten sich anschließend aber noch bis auf das Intraday-Top bei 15.872 schieben können. Dort seien die Kurse jedoch wieder nach unten gedreht und am späten Nachmittag auf das Tagestief bei 15.629 zurückgefallen. Zur Schlussglocke habe der Index bei 15.664 Zählern notiert.