Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der April zählt beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zu den besten Börsenmonaten des Jahres, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Als ein möglicher Erklärungsansatz und ein wesentlicher Kurstreiber diene die sog. Dividendensaison. Die Hochphase der Ausschüttungen sorge für zusätzliche Liquidität und in der Folge zu einem erhöhten Wiederanlagebedarf. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends hätten die Analysten diese "saisonale Anomalie" genauer untersucht. Dabei falle auf, dass das Aktienbarometer bereits Ende März einen Gang hochschaltet und die zyklisch günstige Phase bis Anfang Mai anhalte. In diesem Zeitraum würden die deutschen "blue chips" im Durchschnitt um knapp 5% zulegen. Acht Jahren mit Kursverlusten im entsprechendem Zeitraum stünden seit dem Jahr 2000 15 Fälle gegenüber, in denen der DAX® im Frühjahr habe zulegen können. Dies entspreche einer Trefferquote von 65%. Den heutigen Blick auf die zyklischen Einflussfaktoren möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit den Verweisen auf den typischen Verlauf des US-Vorwahljahres bzw. des "3er-Jahres" abschließen. Die beiden bekanntesten Zyklen überhaupt würden für zusätzlichen Rückenwind sorgen, d.h. beide Verlaufsmuster würden ebenfalls für Kursgewinne im April sprechen. 2023 könnte die Dividendenrally deshalb besonders stark ausfallen. (24.03.2023/ac/a/m)