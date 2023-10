Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der September hat seinem Ruf als schwächster Börsenmonat der Historie wieder einmal alle Ehre gemacht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX Auch übergeordnet - mit Blick auf das gesamte 3. Quartal - seien die saisonalen Herausforderungen 2023 voll zur Geltung gekommen. Die gute Nachricht sei in diesem Zusammenhang, dass die zyklische Dürreperiode inzwischen hinter uns liege. So lege historisch betrachtet der Septemberrückschlag oftmals den Grundstein für eine klassische Jahresendrally. Rein statistisch würden die letzten drei Monate des Jahres ohnehin das beste Quartal bilden. Auf Basis der Daten seit 1988 würden die deutschen Standardwerte im Durchschnitt zum Jahresende um knapp 7% zulegen. Kein anderes Quartal schaffe annähernd eine vergleichbare Größenordnung, welche regelmäßig und lehrbuchhaft als Performance für das Gesamtjahr unterstellt werde. Abseits dieser grundsätzlichen Q4-Betrachtung sei den jüngsten Marktturbulenzen in diesem Jahr mit einem Kursplus von 3,4% noch ein gutes 2. Quartal vorausgegangen. Welche Implikationen habe diese Konstellation auf die Erfolgsaussichten in den letzten drei Monaten? Belaste das schwache 3. Quartal auch die Perspektive bis zum Jahresultimo oder finde der DAX® im 4. Quartal in die Erfolgsspur zurück?In der Vergangenheit sei es oft so gewesen, dass ein Rückschlag im September die Basis für den klassischen Jahresendspurt gelegt habe. Gelte dieser Zusammenhang auch 2023? Sprich bei einem positiven 2. und einem schwachen 3. Quartal? Die Analyse der DAX®-Historie seit 1988 fördere ein spannendes Detail zu Tage: Genau diese Konstellation verbessere die Erfolgsaussichten der deutschen Standardwerte sogar, denn der durchschnittliche Kurszuwachs im 4. Quartal in den elf Jahren mit genau dieser Konstellation steige auf 9,91%. Und auch auf die andere Seite der Medaille - sprich die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen - wirke sich die aktuelle Ausganglage positiv aus. Während die Trefferquote für ein gutes Schlussquartal generell bei sehr hohen 85% liege, steige diese bei einem starken Q2 und einem schwachen 3. Quartal in den letzten Monaten des Jahres nochmals auf fast 91% an. Aufgrund der jüngsten Marktturbulenzen sei jeder vermeintliche Rettungsanker und jedes gute Omen für den DAX® bei Anlegerinnen und Anlegern sicher herzlich willkommen. (04.10.2023/ac/a/m)