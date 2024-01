Auf Unternehmensseite dürften nach der starken Vorstellung am Mittwoch erneut die Aktie von SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) und Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) im Fokus stehen. Zudem stünden im Tagesverlauf einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem: secunet (ISIN DE0007276503 / WKN 727650), American Airlines (ISIN US02376R1023 / WKN A1W97M), LVMH (ISIN FR0000121014 / WKN 853292), Intel (ISIN US4581401001 / WKN 855681), Visa (ISIN US92826C8394 / WKN A0NC7B) und die Telekom-Tochter T-Mobile US (ISIN US8725901040 / WKN A1T7LU) berichten.



Zudem dürfte der Blick Richtung Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) gehen. Der US-Autobauer habe am Vortag nachbörslich Zahlen vorgelegt und dabei enttäuscht. Im Fokus dürfte auch Infineon stehen. Die Aktie könnte am heutigen Handelstag schwächer starten nach einem schwachen Ausblick des europäischen Chipherstellers STMicroelectronics (ISIN NL0000226223 / WKN 893438) für das erste Quartal.



In den USA habe sich am Mittwoch vor allem der Tech-Sektor stark präsentiert - auch dank starker Zahlen von Netflix (ISIN US64110L1061 / WKN 552484) am Dienstag. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei am Ende 0,6 Prozent auf 17.499,30 Punkten gestiegen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) lege leicht um 0,1 Prozent auf 4.868,55 Punkte zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe hingegen etwas Federn lassen müssen und sei mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 37.806,39 Zählern aus dem Handel gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens hätten auch am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um 1,6 Prozent gestiegen, der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe 1,9 Prozent gewonnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei am Donnerstag nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. (25.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am Mittwoch insbesondere nach der Zahlenvorlage von SAP ordentlich Gas gegeben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der deutsche Leitindex sei mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 16.889,92 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Donnerstag dürften sich die Anleger zunächst zurückhaltend zeigen. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 16.859 Zähler.