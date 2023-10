Paris (www.aktiencheck.de) - Der September hat seinem Ruf als historisch schwächster Börsenmonat wieder einmal alle Ehre gemacht, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Blick auf das Schlussquartal verbreite ZuversichtDas Frankfurter Analysehaus Sentix sehe dennoch einen deutlichen Anstieg im Grundvertrauen bei den Privatinvestoren und den Profis. Dies bestätige auch das aktuelle Stimmungsbild der Börse Frankfurt unter mittelfristig agierenden Privatanlegern und Institutionellen. Danach habe sich insbesondere die Stimmung der Profis trotz der schwachen Entwicklung des DAX zum vierten Mal in Folge verbessert und liege nun auf dem höchsten Stand seit Januar 2022. Doch Vorsicht: Damals sei der DAX deutlich unter Druck gekommen. Eine zu positive Stimmung müsse also nicht zwangsläufig den Aktienmarkt beflügeln. Hoffnung verbreite aber die Statistik. Seit 1988 habe Deutschlands berühmtestes Börsenbarometer in den letzten drei Monaten eines Jahres im Schnitt um knapp 7 Prozent zugelegt. Kein anderes Quartal schaffe eine annähernd vergleichbare Performance. Mehr noch: Während die Trefferquote für ein gutes Schlussquartal schon grundsätzlich bei 85 Prozent liege, steige sie bei einem starken zweiten und einem schwachen dritten Quartal sogar auf fast 91 Prozent an. (06.10.2023/ac/a/m)