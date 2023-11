Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß gestern: "...Historisch niedrige DAX Vola (VDAX NEW 15,11)." Dabei geht es mit dem DAX einfach oft aufwärts, egal was die Widerstandslage aussagt, egal wie groß und dick die Widerstände ausgeprägt sind, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Demnach könnte man auch sagen: Wozu seien Widerstände da? Antwort: "Um sie durchzumachen!" Es habe weiter geheißen: "...Oberhalb von 15.365 könnte der DAX heute bis 15.472/15.507 (R3 + ATR) steigen und erweitert vielleicht bis 15.575 (Oktoberhoch) und 15.645/15.660 (SMA200 und Big Picture Horizontale)..."Der DAX habe den Widerstand 15.365 aufgelöst und sei in einem "rush" zur nächsten Hürde 15.645/15.660 unterwegs gewesen. Der Bereich 15.645/15.660, bestehend aus SMA200 des Tageskerzencharts und Big Picture Horizontale, sei die letzte Hürde vor der noch größeren DAX BIG Picture Schicksalshürde 16.290. 1) Die Analysten könnten verkürzt aussagen: Steige der DAX per Tagesschluss über 15.660, so wäre 16.290 das Ziel. Davon wären mit Glück nach Vola-Lehre heute schon ca. 16.014/16.067 abzuarbeiten. 2) Es gelte vor allem: Über 15.172 liege ein DAX Aufwärtstrend vor. 3) Als einzige nennenswerte Unterstützung sei das DAX Level 15.365 anzuführen. 4) DAX Vola: Der DAX Vola Crash dauere an. (15.11.2023/ac/a/m)