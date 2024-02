Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Das DAX-Abendtief 16.790 wurde durch den DAX-Haupthandel gestern nicht nachgeholt bisher, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ideal wäre das DAX-Tief 16.822 gewesen, bzw. 16.792/16.790. Der DAX habe auch nicht nur einen normalen Rebound (16.901/16.903) zum Handelsstart gezeigt, sondern sei weitaus höher gestiegen. Die DAX-Vola (VDAX NEW) sei frühzeitig ein Wegweiser, sie sei schon am Vormittag ins Bodenlose gefallen.



Der kleine DAX-Widerstand 16.901/16.903 sei zur Unterstützung umfunktioniert und schon am gestrigen Nachmittag und der Nachbörse mit 2 Pullbacktiefs bei ca. 16.911/16.907 belegt worden. Der DAX aktiviere den prozyklischen "buy trigger" 16.969+1 und finde sich heute Morgen wieder an der oberen Begrenzung der tagelangen Range, die die Grenzen von 16.825/16.790 und 17.000/17.025 habe. Der DAX vollziehe heute ab 17.000/17.025 oftmals einen Pullback zu 16.942/16.925/16.920 und steige dann wieder an bis 17.000/17.025. Bei 17.000 werde der weitere Verlauf entschieden. (15.02.2024/ac/a/m)



