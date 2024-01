Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX steigt seit acht Handelstagen wieder deutlich an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Zuvor habe der DAX einen 650-Punkte-Pullback auf die wichtigste aller BIG-Picture-Horizontalen bei 16.290 ausgebildet. Dort bei 16.290 sei der DAX zuvor klar ausgebrochen, was ein weitreichendes Signal fürs Gesamtjahr 2024 sein könnte.Bullisch: Per Tagesschlusskurs sehe der DAX sehr robust aus, müsse aber heute früh erst mal "Federn lassen", Vorbörse ca. 16.925. Ausgerechnet 16.918 dürfe der XETRA DAX heute früh keinesfalls unterbieten ab 9 Uhr, da sich dann der aufwärts gerichtete Ansatz von Freitag Nachmittag auflösen würde und die 17.000 nicht direkt angesteuert werden dürften, weil unter 16.918 die Verkäufer dominieren würden. Nur über 16.918 könne sich der DAX schon am Vormittag auf den Weg machen und die Annäherung an die Ziele 16.968 und 17.003 fortsetzen und im weiteren Tagesverlauf heute maximal den Pivot R3 bei 17.121 erreichen. Bärisch: Unterhalb von 16.918 wäre heute ein Abdriften des DAX zu 16.885 zu erwarten. (29.01.2024/ac/a/m)