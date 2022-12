Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zinsängste waren der Auslöser am Aktienmarkt, die Korrektur nach der Herbstrally doch noch zu intensivieren, so die Analysten der Helaba.Im Wochenverlauf habe der DAX rund 470 Punkte abgegeben, obwohl zunächst noch ein neues Impulshoch bei 14.675 Punkten erreicht worden sei. Von dort ausgehend sei ein Verlust von rund 800 Punkten zu beklagen.Technisch betrachtet spreche vieles dafür, dass sich die laufende Bewegung noch ausdehne. So habe der Leitindex alle Unterstützungen auf dem Weg zum 38,2%-Retracement bereits unterschritten und auch die quantitativen Indikatoren stünden im Verkauf oder würden sich gen Süden richten. Oben genanntes Korrekturlevel finde sich bei 13.538 Punkten. Dicht darüber sei bei 13.564 Zählern die 200-Tagelinie zu verorten. (19.12.2022/ac/a/m)