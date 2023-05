Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe am Freitag ausgehend von seinem jüngst höchsten Niveau seit August 2022 um 0,37 Prozent auf 13.340,18 Punkte nachgegeben. Damit sei dem technologielastigen Index aber noch ein Wochenplus von 0,6 Prozent gelungen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe am Freitag 0,16 Prozent schwächer auf 4.124,08 Zähler geschlossen.



Die wichtigsten Börsen Asiens hätten am Montag moderat zugelegt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai sei im späten Handel um 0,2 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der Sonderverwaltungsregion Hongkong habe 0,5 Prozent gewonnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe um 0,8 Prozent zugelegt.



Zum Wochenstart stünden erneut einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem VARTA (ISIN DE000A0TGJ55 / WKN A0TGJ5), Encavis (ISIN DE0006095003 / WKN 609500), Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y), Dermapharma (ISIN DE000A2GS5D8 / WKN A2GS5D), Aumann (ISIN DE000A2DAM03 / WKN A2DAM0), SAF Holland (ISIN DE000SAFH001 / WKN SAFH00) und Porsche SE (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) berichten.



Im Blick stehe auch weiterhin die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001). Der Konzern habe in der vergangenen Woche Zahlen veröffentlicht. Die Privatbank Berenberg habe hier das Kursziel reduziert. Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec (ISIN DE0005664809 / WKN 566480) habe am Wochenende seinen Geschäftsbericht veröffentlicht. Das Papier könnte nun Mitte Juni in den MDAX zurückkehren.



Mit Material von dpa-AFX (15.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im DAX zeichnet sich ein ruhiger Wochenstart ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt drei Punkte höher auf 15.916 Punkte. Bereits in der Vorwoche habe es knapp unter dem jüngsten Jahreshoch nur wenig Bewegung gegeben. Nach einem Jahresplus von bis zu 15 Prozent würden aktuell die Impulse fehlen.Die Marktstrategen von J.P. Morgan würden das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken am Aktienmarkt weiter kippen sehen. Das Anlageteam der Investmentbank warne mit Blick auf die zweite Jahreshälfte vor Kursschwächen nach der Erholungsrally im vierten Quartal 2022 und ersten Quartal dieses Jahres. Im Fokus bleibe der Streit um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze. Jones Industrial am Freitag seine im Verlauf verbuchten Verluste wettgemacht. Dank eines Schlussspurts habe der Leitindex quasi unverändert mit minus 0,03 Prozent auf 33.300,62 Punkte geschlossen. Auf Wochensicht habe er 1,1 Prozent eingebüßt.