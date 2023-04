Ausblick: Der deutsche Leitindex habe trotz eines neuen Jahreshochs zum Start in die neue Woche keine neuen Impulse freisetzen können. Aus charttechnischer Sicht könne daher von einem weiteren Konsolidierungstag gesprochen werden.



Das Long-Szenario: Um die Seitwärtsphase nach oben aufzulösen, müssten die Kurse unverändert (und auf Schlusskursbasis) über das Zwischenhoch vom vergangenen Dienstag bei 15.916 steigen und danach auch das aktuelle 2023er Top vom gestrigen Montag bei 15.919 überbieten. Sobald die heimischen Blue Chips auf ein neues Jahreshoch ausbrechen, könnte es zu einem Sprint an die 16.000er Barriere kommen, die zusammen mit dem 2021er August-Hoch bei 16.030 einen Doppelwiderstand bilde. Darüber wäre ein Anstieg in Richtung Allzeithoch bei 16.290 Punkten möglich.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei die erste Unterstützung weiterhin am Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 Zählern zu finden. Darunter sollte das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 zusammen mit dem März-Hoch bei 15.706 stützend wirken. Würden die Notierungen unter dieses Level fallen, dürfte das Top vom 9. Februar bei 15.659 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieser Haltezone könnte sich ein Test des Volumenmaximums im Bereich von 15.525/15.500 Punkten und/oder der 50-Tage-Linie (15.433) anschließen. (25.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Montag in einem impulsarmen Handel um 0,1% auf 15.864 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX zur Eröffnung (15.852) rund 30 Zähler unter dem Schlusskurs vom Freitag in die neue Woche gestartet sei, seien die Notierungen in der ersten halben Stunde zunächst auf das Tagestief bei 15.831 Punkten gefallen. Von dort habe sich der Index zwar nach oben abdrücken können, habe anschließend aber über weite Strecken um den Vortagsschluss oszilliert. Erst am Nachmittag sei der Sprung auf das neue Jahreshoch bei 15.919 Zählern gelungen, bevor es wieder unter die 15.900er Marke gegangen sei.