Die US-Aktienmärkte hätten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen bewegt. Insgesamt habe im späten Handel die Vorsicht dominiert. So habe der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Börsenschluss seinen Gewinn beim Stand von 33.684,79 Punkten auf 0,29 Prozent eingedämmt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe prozentual unverändert auf 4.108,94 Zählern geschlossen. Im von Technologiewerten geprägten Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten sich die Anleger von Anfang an stärker zurückgehalten als bei Standardwerten. Der Index habe den Tag mit minus 0,67 Prozent auf 12.964,16 Punkten beendet.



In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in China und Japan nach oben gegangen sei, hätten die Kurse in Hongkong nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe im späten Handel rund ein halbes Prozent zugewonnen und damit die Gewinne der vergangenen Tage ausgebaut. In China habe der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen dagegen nur leicht zugelegt, nachdem er am Dienstag etwas nachgegeben habe. Verluste habe es dagegen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkon gegeben. Dort habe der Leitindex Hang-Seng-Index(ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) zuletzt rund 0,7 Prozent nachgegeben und damit seine Gewinne vom Vortag wieder eingebüßt.



Auf Unternehmensseite dürfte am heutigen Mittwoch die Aktie von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) im Fokus stehen. J.P. Morgan habe hier das Kursziel deutlich angehoben. Beim Biotech-Unternehmen InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) gebe es Details zur Kapitalerhöhung. Im Fokus stünden außerdem die Autowerte um BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), die sich am Vortag stark präsentiert hätten. Im Blickpunkt dürfte außerdem Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) stehen, nach starken Zahlen des Nutzfahrzeugeherstellers Volvo am Vorabend. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Agrarminister Cem Özdemir würden an diesem Mittwoch zudem in Berlin überarbeitete Pläne zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland vorstellen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte deutet sich für den deutschen Aktienhandel ein ruhiger Auftakt an, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der am Vortag ein weiteres Jahreshoch verpasst habe, dürfte dem Broker IG zufolge zum Xetra-Handelsbeginn auf der Stelle treten. Auf dem Weg nach oben dürfte das Jahreshoch aus der vergangenen Woche bei 15.737 Zählern die nächste Anlaufmarke sein.