Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Anstieg zu 12.180 (bzw. Nachbörse 12.322) von Mittwoch sei ein großer Fake gewesen, eine Eintagsfliege. Der XETRA-DAX sei gestern ganztägig unter der Horizontale 12.180 geblieben und habe froh sein können, nicht schon direkt neue Jahrestiefs unter 11.863 ausgebildet zu haben. Der Tagesschlusskurs habe bei 11.976 gelegen.AusblickSeit dem letzten Freitag liege ein neues mittelfristiges DAX-Verkaufssignal vor, durch den Durchbruch an der Jahrestiefhorizontale 12.440. Das sei das März-Tief bzw. Sommertief. Der Rückweg über 12.440 bleibe in allen möglichen Szenarien für den Rest der Woche eine schwere Aufgabe. Der DAX sei zugleich im Tageskerzenchart in eine bärische Überhitzungsphase eingetreten, durch den Ausbruch unter den roten Trendkanal. Die Überhitzung außerhalb des Kanals könnte den DAX nach gängiger Berechnungsmethode noch zu 11.513 führen (161% measuring einer früheren Referenzstrecke). Die Überhitzung könnte seit 12.257 (100% measuring) aber auch spontan enden. (30.09.2022/ac/a/m)