Ausblick: Der deutsche Leitindex habe die zur Wochenmitte angestoßene Konsolidierung gestern mit leichten Verlusten und einem Rücksetzer an das 2022er Februar-Hoch fortgesetzt.



Das Long-Szenario: Um wieder nach oben durchzustarten, sollten die Kurse zunächst über die 15.800er Marke zurückkehren und im Anschluss auch über die Hürden bei 15.827 (= Verlaufshoch vom vergangenen Mittwoch) und 15.841 (= Zwischenhoch vom Freitag) steigen. Oberhalb dieses Niveaus könnte dann ein Sprint an das Tageshoch vom Montag bei 15.903 folgen, bevor das aktuelle 2023er Top vom Mittwoch bei 15.916 überboten werden müsste. Sobald die Notierungen auf eine neue Jahresbestmarke ausbrechen würden, wäre auch Raum für einen Hochlauf an die 16.000er Barriere.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung stehe nun die Haltestelle bei 15.737 (= Verlaufshoch vom 4. April und Top vom Februar aus dem Vorjahr) im Fokus. Falle der DAX unter dieses Level und finde auch am gestrigen Tagestief keinen Halt, dürfte das Gap vom 14. April bei 15.729 vollständig geschlossen werden. Eine Etage tiefer sollte der Bereich um 15.706/15.700 stützend wirken, darunter müsste anschließend über eine Ausweitung der Korrektur bis an die 15.600er Marke nachgedacht werden. (21.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es gestern um 0,6% auf einen Endstand bei 15.796 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach den vorangegangenen Kursanstiegen habe der DAX am gestrigen Donnerstag in den Rückwärtsgang geschaltet. Dabei habe das Aktienbarometer schon zur Eröffnung bei 15.864 rund 31 Punkte unter dem Vortagsschluss (15.895) notiert und sei direkt nach dem Opening auf das Tageshoch bei 15.883 Zählern gestiegen. Von dort seien die Blue Chips allerdings wieder nach unten abgedreht und am frühen Nachmittag auf das Tagestief bei 15.734 Punkten gefallen. Bis zur Schlussglocke habe der Index die Verluste anschließend jedoch bis auf 15.796 eindämmen können.