Ausblick: Das vormals bullishe Chartbild habe nach dem Rückfall unter das Tagestief vom Freitag (15.348) erste Risse bekommen.



Das Long-Szenario: Um die jüngste Abwärtstendenz umzukehren, müsste der DAX zunächst wieder über 15.400 steigen und die gestrige Kurslücke bei15.476 vollständig schließen. Im Anschluss sollte es über 15.500 gehen, wobei im Bereich von 15.509 direkt das nächste Gap geschlossen werden müsste. Darüber würde dann das aktuelle Jahreshoch bei 15.521 warten, bevor über einen Sprint an die 15.600er Marke und/oder das Volumenmaximum bei 15.650/15.675 nachgedacht werden könnte.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei die erste Haltestelle nun am gestrigen Tagestief zu finden, das zusammen mit dem Januar-Hoch eine Unterstützung bilde, die zusätzlich von der markanten Volumenspitze bei 15.250/15.200 verstärkt werde. Würden die Blue Chips diesen Halt verlieren (wichtig: per Tagesschluss), müsste die Schließung der Kurslücke vom Donnerstag bei 15.181 Punkten einkalkuliert werden. Komme es anschließend nicht zu einer Aufwärtsreaktion (Stichwort Pullback), könnte ein Test der oberen Begrenzung der vormaligen Schiebezone rund um 15.150 nicht ausgeschlossen werden. Darunter würde sich der Bereich um 15.095/15.084 als Haltestelle anbieten. (07.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ist am gestrigen Montag mit Kursverlusten von 0,8% in die neue Woche gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX am Donnerstag bis auf das aktuelle 2023er Top bei 15.521 gestiegen sei, hätten die Blue Chips in den nachfolgenden Sitzungen den Rückwärtsgang eingelegt. Dabei habe der Index den Handel gestern bei 15.367 Punkten eröffnet, während das Tageshoch kurz nach dem Opening bei 15.407 markiert worden sei. Anschließend seien die Notierungen im Tief bis auf 15.276 Zähler abgesackt. Zur Schlussglocke habe das Aktienbarometer schließlich bei 15.346 Punkten notiert.