Ausblick: Durch den Rücksetzer vom Freitag seien die Gewinne, die der DAX im Wochenverlauf erzielt habe, auf 1,3% zusammengeschmolzen.



Das Long-Szenario: Um sich stabilisieren zu können, müsste der deutsche Leitindex nach oben abfedern und (per Tagesschluss) über die 15.000er Barriere springen. Für eine Bestätigung des Re-Breaks sollte es anschließend auch gleich über den Bremsbereich bei 15.151 gehen. Darüber würden die Notierungen dann erneut auf die Volumenspitze bei 15.225/15.250 treffen, die zusammen mit dem GD50 (15.273) zuletzt klar bremsend gewirkt habe und daher ebenfalls auf Schlusskursbasis überwunden werden müsste.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne als erste Haltestelle jetzt das 2022er März-Hoch bei 14.925 vorgemerkt werden. Eine Etage tiefer würde das Tagestief vom Freitag mit der 14.800er Marke als charttechnische Unterstützung nachrücken. Finde der DAX dort keinen Halt, könnte es zu einem Test der mittelfristigen 100-Tage-Linie kommen, die aktuell bei 14.774 verlaufe. Darunter sollte anschließend das Juni-Hoch bei 14.709 in Kombination mit der 14.700er Marke stützend wirken, bevor über eine Ausweitung der Verkäufe bis zum Vorwochentief (14.458) nachgedacht werden müsste. (27.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Blue Chips mussten vor dem Wochenende noch einmal deutliche Kursverluste verbuchen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für den DAX sei es am Freitag wieder einmal abwärts gegangen. Nachdem die zwischenzeitliche Erholung die Notierungen auf das Wochenhoch bei 15.298 geschoben habe, seien die Kurse am letzten Tag der Handelswoche unter die 15.000er Marke zurückgefallen. Im Tief hätten die Blue Chips, die mit dem Tageshoch bei 15.136 in die Sitzung gestartet seien, bei 14.810 Punkten aufgeschlagen. Von dort habe die Notierungen jedoch etwas Boden gutmachen und die Verluste, die zwischenzeitlich 400 Punkte betragen hätten, bis auf den Endstand bei 14.957 (-1,7%) eindämmen können.