Ausblick: Durch den Rutsch an die 13.000er Marke habe der DAX die zwischenzeitlichen September-Gewinne zu einem Großteil wieder abgegeben. Damit habe sich auch das Chartbild erneut eingetrübt, wenngleich die Haltelinie durch den Schlusskurs bei 13.028 erfolgreich habe verteidigt werden können.



Das Long-Szenario: Könne sich der DAX jetzt nach oben abdrücken, würde sich das nächste Kursziel auf die 50-Tage-Linie und die Volumenspitze bei 13.200/13.225 stellen. Gelinge dort der Re-Break per Tagesschluss, wäre der Weg an das Mai-Tief bei 13.381 frei. Darüber sollten die Notierungen den GD100 bei 13.469 überkreuzen und im Anschluss sowohl das Juli-Top bei 13.515 als auch das aktuelle September-Hoch bei 13.565 überwinden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte dagegen auf die 13.000er Barriere geachtet werden. Falle der Index auf Schlusskursbasis unter diese Haltelinie und finde auch am gestrigen Tagestief keine Unterstützung, müsste mit einem Rücksetzer bis 12.818/12.800 gerechnet werden. Darunter könnte dann die Auffangzone um 12.604/12.600 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es - sofern der Verkaufsdruck anhalte - bis in den Bereich rund um die 12.400er Marke gehen könnte. Auf diesem Niveau dürfte neben dem bisherigen Jahrestief bei 12.391 auch das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Finanzkrisentief 2009) stützend wirken. (15.09.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte ging es für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) weiter abwärts, wobei der DAX bereits zum Opening (13.131) 58 Punkte unter dem Vortagsschluss (13.189) notierte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Intraday-Top bei 13.193 Zählern sei die Kurslücke allerdings direkt wieder geschlossen worden. Anschließend sei das Aktienbarometer in die Verlustzone zurückgefallen und habe die Abgaben vor allem am Nachmittag deutlich ausgeweitet. Im Tief seien die Notierungen auf 12.952 abgesackt, womit die 13.000er Schwelle klar unterschritten worden sei. Per Schlusskurs habe sich der Index jedoch zurück über die runde Tausendermarke schieben und das Minus auf 1,2% eindämmen können.