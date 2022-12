Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 13.986 Zählern und einem Tagesverlust von 3,3% sei der DAX aus der zuletzt kursbestimmenden Seitwärts-Range klar nach unten herausgefallen.



Das Long-Szenario: Um den gestrigen Rücksetzer zu kontern, müsste der deutsche Leitindex im ersten Schritt zurück über 14.000 Punkte steigen und den Re-Break mit einem Anstieg bis an das Verlaufstief vom 17. November bei 14.150 bestätigen. Oberhalb dieser Hürde - die idealerweise per Tagesschluss überwunden werden sollte - hätten die Notierungen Platz bis an die Widerstände bei 14.200 und 14.300 Zähler, wobei der Index auf diesem Niveau in die Schiebezone zurückkehren könnte. Die nächsten Hürden wären anschließend bei 14.400 und 14.460 zu finden, wo jetzt die obere Kante der offenen Kurslücke warte.



Das Short-Szenario: Nach dem Sturz unter 14.000 seien die ersten Haltestellen nun am August-Hoch bei 13.948 und am Vor-Corona-Top bei 13.795 zu finden. Falls der DAX seine Talfahrt unterhalb dieser Unterstützung fortsetze, würde die 13.600er Marke in den Fokus rücken, die zusammen mit dem GD200 (aktuell bei 13.565) und dem September-Top eine Auffangzone bilde. Sollte das Aktienbarometer unter den langfristigen Durchschnitt fallen und damit in den formalen Abwärtstrend wechseln, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung des Zwischenhochs vom 1. November bei 13.444 gerechnet werden. (16.12.2022/ac/a/m)







Nachdem der DAX schon am Mittwochabend nachbörslich mit einem Kursrückgang auf die Sitzung der US-Notenbank reagiert habe, hätten sich die Verluste gestern im regulären Handel ausgeweitet. Bereits zum Opening bei 14.351 hätten die Blue Chips ein 109 Punkte breites Gap in den Chart (Vortagsschluss bei 14.460) gerissen und seien kurz nach der Eröffnung auf das Tageshoch bei 14.363 Punkten gestiegen. Nach dem Zinsentscheid der EZB seien die Notierungen am Nachmittag auf das Tagestief bei 13.983 gestürzt und auch unterhalb der 14.000er Schwelle aus dem Handel gegangen.