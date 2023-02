Ausblick: Der DAX habe den gestrigen Rücksetzer in Richtung 15.400 mit einer robusten Aufwärtsreaktion gekontert und sich wieder über die 15.500er Marke geschoben.



Das Long-Szenario: Um den Weg nach oben fortzusetzen, müssten sich die Kurse jetzt am Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-Tief) nach oben abdrücken. Sobald die Blue Chips oberhalb von 15.600 aus dem Handel gehen würden, würde das aktuelle Jahreshoch bei 15.659 als nächste Hürde nachrücken. Gelinge der Sprung auf eine neue 2023er Bestmarke, wäre Platz für einen Sprint an das 2022er Februar-Top bei 15.737 und einen Hochlauf an die 16.000er Marke.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt nun bei 15.500 zu finden, darunter sollte das gestrige Tagestief zusammen mit der 15.400er Schwelle stützend wirken. Würden die Notierungen unter dieses Level zurückfallen, könnte eine weitere Haltelinie an der 15.300er Marke angetragen werden. Würden die Kurse dort ebenfalls keinen Halt finden, dürfte die Auffangzone zwischen 15.275 und 15.250/15.225 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb von 15.200 Punkten müsste schließlich mit einer Schließung der offenen Kurslücke vom 1. Februar bei 15.181 gerechnet werden. (17.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es am gestrigen Donnerstag per Saldo um 0,2% auf 15.534 nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der Kursverlauf im DAX sei gestern von den US-Erzeugerpreisen geprägt gewesen. Nachdem der Index zunächst bei 15.612 in den Handel gestartet sei (Vortagsschluss bei 15.506), seien die Notierungen auf das Tageshoch bei 15.634 Punkten gestiegen und danach zunächst seitwärts gelaufen. Mit Veröffentlichung der aktuellen Daten aus den USA sei das Aktienbarometer am Nachmittag jedoch nach unten abgesackt und habe bei 15.417 das Tagestief markiert. Bis zur Schlussglocke hätten sich die Kurse allerdings wieder erholt und seien in die Gewinnzone zurückgekehrt.