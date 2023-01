Ausblick: Durch den direkten Re-Break an der 15.000er Barriere habe der deutsche Leitindex einen Teil der Verluste vom Vortag wieder aufgeholt.



Das Long-Szenario: Nachdem der Rebound mit dem Sprung über die 15.000er Barriere per Tagesschluss geglückt sei, könnte sich die Erholung jetzt bis an den Bremsbereich um 15.084/15.095 Punkte bzw. bis zur offenen Kurslücke zwischen 15.134 Punkten und 15.182 Punkten fortsetzen. Oberhalb dieses Niveaus wäre der Weg zunächst bis an die Volumenspitze bei 15.225/15.250 Punkten frei, wobei diese Widerstandszone zusätzlich vom aktuellen Januar-Top bei 15.270 verstärkt werde. Die nächsten Hürden wären dann bei 15.500/15.600 Punkten zu finden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne die 15.000er Schwelle wieder bei den Unterstützungen einsortiert werden. Darunter sollte das Level um 14.935/14.925 Punkte stützend wirken. Würden die Kurse unter dieses Niveau fallen, müsste mit einem Test des 2021er Oktober-Tiefs bei 14.819 Punkten gerechnet werden. Gehe der schief, dürfte die 14.800er Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Fänden die Blue Chips dort keinen Halt, sollte ein Rücksetzer bis zum Juni-Hoch (14.709 Punkte) oder dem Dezember-Top (14.676 Punkte) einkalkuliert werden. Danach könnten das April-Hoch bei 14.603 Zählern und die 14.600er Marke angesteuert werden. (23.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex hat am Freitag mit einer starken Konterbewegung auf den Rücksetzer vom Vortag reagiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Rückfall unter die 15.000er Schwelle seien die Blue Chips am Freitag zunächst mit einem 67 Punkte breiten Aufwärts-Gap bei 14.987 in den Handel gestartet. Während das Tagestief bereits in der ersten halben Stunde bei 14.941 Punkten markiert worden sei, habe es bis zum Handelsschluss gedauert, bevor der DAX auf das Intraday-Top bei 15.034 Punkten habe steigen können. Zur Schlussglocke habe der Index die Sitzung mit einem Plus von 0,8% beendet. Für die Woche stehe dennoch ein Verlust von 0,4% zu Buche.