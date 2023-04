Ausblick: Wie schon in den vorangegangenen Sitzungen bewege sich der DAX aktuell in einer rund 200 Punkte breiten Schiebezone.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, müsste der deutsche Leitindex zunächst wieder über das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 steigen und danach über das Vorwochenhoch bei 15.916 sowie das aktuelle 2023er Top vom Montag bei 15.919 ausbrechen. Sobald das Aktienbarometer oberhalb dieser Hürde aus dem Handel gehe, könnte die 16.000er Schwelle angesteuert werden, deren Bremskraft vom 2021er August-Hoch bei 16.030 zusätzlich verstärkt werde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte jetzt auf das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 geachtet werden, das gestern per Schlusskurs habe verteidigt werden können. Falle der DAX unter diesen Halt, müsste ein erneuter Test des März-Hochs bei 15.706 einkalkuliert werden. Gehe der schief und komme es im Anschluss zu einem Rückfall unter das gestrige Tagestief, würde das Top vom 9. Februar bei 15.659 als Unterstützung nachrücken. Darunter dürfte dann das Volumenmaximum im Bereich von 15.525/15.500 auf den Prüfstand gestellt werden. (27.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer und gab 0,5% auf 15.796 Zähler ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem Anstieg auf das aktuelle Jahreshoch bei 15.919 zum Wochenauftakt habe der DAX in den Konsolidierungsmodus gewechselt. Dabei hätten am gestrigen Mittwoch erneut rote Vorzeichen das Kursgeschehen dominiert. Bereits zur Eröffnung bei 15.805 habe der Index eine 67 Punkte breite Lücke in den Chart gerissen, die mit dem anschließenden Tageshoch bei 15.826 auch nicht geschlossen worden sei. Stattdessen seien die Notierungen auf das Tagestief bei 15.694 Zählern gefallen und hätten damit das März-Hoch auf den Prüfstand gestellt. Von dort habe sich das Aktienbarometer jedoch nach oben abdrücken und die Verluste auf 0,5% eindämmen können.