Ausblick: Mit dem Rückfall unter das alte 2021er Top bei 16.290 habe sich auch das Chartbild in der kurzfristigen Perspektive wieder eingetrübt.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite seien die vorherigen Bestmarken jetzt in Widerstände umgewandelt worden. Um nach oben abdrehen zu können, müsste der DAX daher erneut über 16.290 und 16.332/16.336 steigen und von dort in Richtung des Juni-Hochs bei 16.427 durchstarten. Oberhalb dieser Hürde könnte dann ein Hochlauf an das Top vom Freitag bei 16.490 bzw. an das aktuelle Allzeithoch bei 16.529 lanciert werden.



Das Short-Szenario: Setze der Index hingegen seine Abwärtsbewegung fort, müsste zunächst auf die Haltezone zwischen 16.209 und 16.185 geachtet werden. Breche der DAX auf diesem Niveau nach unten durch, könnte ein Test des schnell laufenden GD50 (aktuell bei 16.035) in Kombination mit dem 2021er-August-Top (16.030) und/oder der runden 16.000er Barriere nicht ausgeschlossen werden. Würden die Blue Chips per Tagesschluss unter die runde Tausender-Marke zurückfallen, wäre der nächste Halt an der 15.900er Schwelle zu finden. Eine Etage tiefer sollte schließlich die 100-Tage-Linie stützend wirken, die aktuell bei 15.832 Punkten verlaufe. (02.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Dienstag um 1,3% auf einen Endstand bei 16.240 Punkten zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex zuletzt gleich mehrere neue Allzeit-Bestmarken erzielt habe, hätten die heimischen Blue Chips gestern deutlich Tempo herausgenommen. Dabei sei das Aktienbarometer schon mit dem Opening bei 16.415 rund 32 Punkte unter dem Vortagsschluss (16.447) in den Handel gestartet und direkt nach der Eröffnung auf das frühe Tageshoch bei 16.431 gestiegen. Im Anschluss seien die Notierungen jedoch nach unten abgedreht und hätten die Verluste sukzessive ausgeweitet - im Tief sei es bis auf 16.240 hinuntergegangen, was gleichzeitig dem Schlussstand entsprochen habe.