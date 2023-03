Der Dow Jones Industrial habe den Handel mit einem kleinen Erholungsgewinn von 0,23 Prozent auf 32.105,25 Punkte beendet. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei mit einem Plus von 0,30 Prozent auf 3.948,72 Zähler aus dem Handel gegangen. Für den NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei es um 1,29 Prozent auf 12.729,23 Punkte nach oben gegangen.



Die Börsen Asiens hätten sich am Freitag überwiegend schwächer präsentiert. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) mit einem Minus von 0,1 Prozent geschlossen. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um 0,4 Prozent gefallen. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sei der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) im späten Handel um 0,7 Prozent gesunken. Moderate Verluste habe es in Australien gegeben.



Auf der Terminseite sei es zum Wochenschluss recht ruhig. secunet (ISIN DE0007276503 / WKN 727650) präsentiere seine Jahreszahlen, bei Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) finde der Pharma Media Day 2023 statt. Im Fokus dürften weiterhin die Rüstungswerte sein. Sowohl Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) als auch Hensoldt (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000) hätten am Donnerstag zu den Top-Gewinnern im DAX und MDAX gezählt.



Im Blick stehe zudem der Industriekonzern ABB (ISIN CH0012221716 / WKN 919730). ABB wolle nach dem Abschluss des jüngsten Aktienrückkaufprogramms weitere eigene Titel zurückkaufen. Geplant sei ein neuer Aktienrückkauf über bis zu einer Milliarde US-Dollar, habe das Unternehmen am Donnerstagabend mitgeteilt. Stark würden sich derweil weiter der Goldpreis sowie der Bitcoin präsentieren.



Auf der Konjunkturseite stünden am Vormittag in Deutschland der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes und am Nachmittag in den USA der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Fokus.



Mit Material von dpa-AFX (24.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Ende einer unruhigen Woche zeichnet sich für den DAX ein neuerlicher Rückschlag ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Freitagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 15.122 Punkte. Tags zuvor sei er zeitweise bereits auf 15.078 Punkte gefallen, bevor er seine Verluste letztlich fast komplett aufgeholt habe.Das Wochentief habe nach der überraschend nötig gewordenen Notfallrettung der Credit Suisse durch die UBS am Montag sogar bei 14.458 Punkten gelegen - dem tiefsten Niveau seit der ersten Handelswoche im Januar. Dank kräftiger Erholung liege der DAX derzeit auf Wochensicht aber deutlich im Plus. Der US-Aktienmarkt habe zwar erholt geschlossen. Nach dem europäischen Handelsende hätten die Indices aber wieder an Boden verloren.