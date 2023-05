Die Aktie von BioNTech (ISIN US09075V1026 / WKN A2PSR2) habe sich am Dienstag mit einem Kursplus von gut acht Prozent weiter von den 52-Wochen-Tiefs nach oben absetzen können. Nachrichten von Unternehmensseite seien indes nicht zu verzeichnen. Auch die Anteile des mRNA-Wettbewerbers Moderna hätten 8,7 Prozent hinzugewonnen. Spannend werde, ob die Biotech-Werte das Plus am Mittwoch verteidigen könnten.



Knapp unterhalb der 100-Euro-Marke notiere derzeit das Papier von SHOP APOTHEKE EUROPE, welches in wenigen Wochen unter dem Namen "Redcare Pharmacy" an der Börse handelbar sein werde. Positiv habe sich am Dienstag ein Analystenkommentar ausgewirkt: Morgan Stanley habe die Verkaufsempfehlung aufgegeben.



Bei SIXT (ISIN DE0007231326 / WKN 723132) sollten Anleger zur Wochenmitte den Kursrücksetzer nicht überbewerten, denn das Papier werde ex-Dividende gehandelt. Anleger würden je Aktie 6,11 Euro für das vergangene Geschäftsjahr erhalten. Auch CTS EVENTIM sollten Anleger am Mittwoch im Auge behalten. Der Ticket-Anbieter lege seine finalen Zahlen für das erste Quartal vor.



Die Hängepartie in den USA dürfte sich als Belastungsfaktor für den DAX an diesem Mittwoch entpuppen.



Der DAX dürfte der Wall Street am Mittwoch folgen und schwächer starten. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt rund ein halbes Prozent tiefer auf 16.080 Punkte. Noch am Freitag habe der DAX mit 16.331 Punkten ein Rekordhoch erreicht."Angesichts des immer kürzeren Zeitfensters bis zum Tag der potenziellen Zahlungsunfähigkeit werden die Anleger sukzessive nervöser", kommentiere Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Lage. Nach Prognosen des Finanzministeriums drohe ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte die Schuldenobergrenze nicht erhöht werden.