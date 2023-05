Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat die Feiertags- bzw. Brückentagskurse, also Kurse ohne wesentliche Umsatz, ohne wesentliche Beteiligung zahlungskräftiger Marktteilnehmer nicht bestätigt und fiel von 16.332 bis 16.150, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX nehme alles zurück, was Do + Fr aufgebaut worden sei und habe heute die letzten "echten" Kurse der Vorwoche, also Kurse von letzter Woche Mittwoch bei ca. 16.012/15.993 erreicht. Ab 16.043/15.993 gebe es heute DAX Anstiegschancen, zumal der DAX seine Überhitzung mittlerweile abgebaut habe und überverkauft sei. Erste Ziele wären 16.132/16.150. Ein Anstieg bis 16.290/16.332 komme auch in Frage. BULLISCH: Oberhalb von 16.332 wäre 16.450 ein Ziel. BÄRISCH: Eine Wellenüberschneidung bei 15.981-x wäre der Anfang vom Ende der Chancen kurzfristig zu erzielender neuer Jahreshochs. Unterhalb von 15.874/15.855 gäbe es Verkaufssignale. (24.05.2023/ac/a/m)