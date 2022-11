Ausblick: Mit dem Kursgewinn vom Freitag habe der DAX die zuletzt verlaufsbestimmende Konsolidierungs- bzw. Seitwärtsphase erst einmal unterbrechen können.



Das Long-Szenario: Setze sich die Aufwärtsbewegung zum Start in die neue Woche fort, müsste der Index nun über das neue November-Hoch steigen und darüber Kurs auf die kleine Volumenspitze im Bereich von 14.525/14.550 nehmen. Diese Hürde bilde zusammen mit dem April-Top bei 14.603 den nächsten charttechnischen Widerstand. Oberhalb dieses Niveaus müsste das Juni-Hoch bei 14.709 überboten werden, bevor es anschließend um das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 bzw. die 15.000er Barriere mit dem 2021er November-Tief bei 15.015 gehen würde. Darüber hätten die Kurse dann Platz bis zur nächsten Volumenspitze bei 15.225 Punkten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt nun am Tagestief vom Freitag bei 14.300 zu finden, bevor sich der Blick rund 100 Zähler tiefer auf die 14.200er Schwelle richten würde. Würden die Notierungen dort nach unten durchfallen und auch bei 14.150 (Tagestief vom Donnerstag) keinen Halt finden, müsste mit einem Rutsch an die runde 14.000er Marke gerechnet werden. Nach einem Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie dürfte es zu einem Test des Vor-Corona-Tops bei 13.795 kommen, bevor die 13.600er Marke und der GD200 als nächste charttechnisch relevante Unterstützungen in den Fokus rücken würden. (21.11.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für die deutschen Blue Chips ging es am Freitag mit einem versöhnlichen Abschluss ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem die Kurse in den beiden vorangegangenen Sitzungen kaum vom Fleck gekommen seien, seien die Notierungen am letzten Handelstag der Woche mit einem 55-Punkte-Gap bei 14.321 gestartet und hätten direkt nach der Eröffnung das Tagestief bei 14.300 Punkten markiert. Von dort habe sich der DAX in der Folge bis auf ein neues Monatshoch bei 14.458 Zählern geschraubt, habe das Niveau jedoch nicht bis zur Schlussglocke halten können. Beim Endstand von 14.432 (+1,2%) habe der Index die siebte Gewinnwoche hintereinander (+1,5%) beendet.